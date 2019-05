26 maggio

Elezioni Europee, Forcillo: “i bambini non hanno colpe!”

Per me chiunque nasce in Europa deve essere considerato cittadino Europeo.

Dobbiamo superare i confini degli Stati quando si parla di diritti sociali, dobbiamo accelerare il processo di unione dell’Europa e questo può avvenire solo iniziando a parlare di diritti europei, di cittadinanza europea. L’Europa è stato il centro del mondo fino a pochi decenni fa. Dobbiamo assolutamente ambire a tornare ad essere il centro del mondo, senza imporre ad altri paesi la nostra cultura o la nostra moneta. Ma dobbiamo costruire un’Europa sostenibile e a misura d’uomo, che sia d’esempio per tutti gli altri Paesi del mondo. Il 26 Maggio esprimi il tuo voto per portare integrità e uguaglianza in Europa.