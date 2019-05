Crusaders Cagliari. Una sfida casalinga decisiva per l’accesso ai play off

Dentro o fuori. Nella storia ultraventennale dei Crusaders Cagliari è accaduto di rado che all’ultimo impegno della fase regolare fossero ancora incerti i destini futuri. Si è arrivati a questo “mini nine bowl” perché la franchigia cagliaritana è stata inserita in un girone di ferro dove tutte e quattro le protagoniste hanno recitato una parte da protagoniste alternando prove epiche ad altre funeste.

I Minatori sono rientrati prepotentemente in gioco con la vittoria ottenuta nei confronti dei Duks che forse, dopo aver espugnato il campo di Monte Claro, si erano cullati troppo sugli allori. Ma gli atleti di Roma Sud hanno fatto macinare un attacco che può contare su un reparto corse eterogeneo e sempre ficcante, quindi anche i gladiatori indigeni sono avvertiti: tutto potrà accadere sotto il cielo del capoluogo sardo.

“Sarà una partita difficile sia emotivamente, sia fisicamente – commenta l’head coach crociato Aldo Palmas – ma se vinciamo siamo sicuramente nei playoff; se perdiamo rischiamo di andare anzitempo in vacanza”. Ecco che idea si è fatto dei prossimi avversari, peraltro battuti in casa loro nella gara d’andata: “Fisicamente loro sono molto più pesanti di noi quindi sarà difficile sviluppare un gioco di corsa efficace e costante”. Conforta sapere che il roster locale goda di buona salute: “La situazione infermieristica sembra quasi risolta – afferma Palmas – ma attendiamo gli ultimi nullaosta da parte dei medici; sembra che potremmo scendere in campo con la rosa completa”. Chiude con una dichiarazione perentoria: “Io e gli altri coaches giocheremo per vincere e staccare il biglietto per i playoff; spero che i giocatori non si facciano bloccare dall’emozione e che siano tutti pronti a dare il massimo”.

Il presidente Emanuele Garzia si affida al sempre caloroso apporto dei supporters: “Sono molto importanti, incitano a più non posso i loro beniamini, spero che anche col vento impetuoso previsto dal meteo si possa imbastire un tifo che risulti essere il decimo giocatore in campo. Abbraccio virtualmente tutti i nostri atleti, purtroppo non sarò con loro domenica a dare manforte in una battaglia che testimonia quanto sia stato equilibrato il nostro girone”.

CAMPIONATO ITALIANO FOOTBALL A 9 2019 FIDAF

WEEK 11

CAGLIARI (RM) – C.S. Monte Claro – Via Cadello, 9 – 05/05/2019 – Ore 13.00

CRUSADERS CAGLIARI – MINATORI AUDACE 1919 ROMA SUD