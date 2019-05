Monumenti Aperti. Il Teatro di Sanluri ospita la mostra “La Città di Carta”

In occasione di Monumenti Aperti 2019 il 4 e 5 maggio Sanluri sarà in mostra coi suoi più bei monumenti in miniatura costruiti utilizzando materiali cartacei di riciclo. Le opere sono state realizzate durante il laboratorio di Abaco Teatro tenuto da Marco Nateri , costumista-scenografo di livello internazionale, cha ha diretto i partecipanti al laboratorio nella progettazione e realizzazione di vere e proprie sculture di carta che rappresentano i luoghi e i monumenti più significativi di Sanluri.

Il progetto è nato dall’esigenza di valorizzare la cultura del Comune e del proprio territorio.

La Mostra dal titolo “La Città di Carta” partecipa alle iniziative di Monumenti Aperti e sarà visitabile sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 16 alle 20 nel foyer del Teatro.