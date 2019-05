Ciclismo amatoriale. A Riola Sardo il Campionato Regionale di medio fondo CSAIN 2019

Domenica 19 Maggio si svolgerà a Riola il “3°TROFEO AIRONBIKE”, gara ciclistica su strada, valida come prova Unica di Campionato Regionale Medio Fondo C.S.A.In., organizzata con grande impegno dalla società sportiva riolese “Aironbike asd”.

I migliori ciclisti amatoriali della Sardegna, e non solo, si ritroveranno ai nastri di partenza di Riola per sfidarsi su un percorso piuttosto impegnativo. La gara, infatti, riproporrà nuovamente il percorso classico del Giro Della Madonnina, con una lunghezza complessiva di 90 chilometri e circa 1400 metri di dislivello. Questa si snoderà inizialmente lungo il suggestivo tracciato costiero dell’ Occidentale Sarda (S.S. 292) attraversando le borgate marine di Torre del Pozzo, S’Archittu e S.Caterina di Pittinuri, fino a Cuglieri; proseguirà sulle strade tortuose del Montiferru (SantuLussurgiu, Paulilatino, Bonarcado, Seneghe Milis, Narbolia) per poi ritrovare la pianura e raggiungere l’arrivo nuovamente a Riola, sulla via Sant’Antonio.

Il punto cruciale della competizione sarà, presumibilmente, la salita Cuglieri-La Madonnina, lunga circa 9 chilometri, che costituirà il banco di prova per i ciclisti che intendono candidarsi alla vittoria finale.

Le premiazioni finali e l’assegnazione delle maglie di campione regionale C.S.A.In. per il 2019 si svolgeranno presso la Pasticceria Terra Sarda dove sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

PROGRAMMA

• Percorso:

Circa 90 km con partenza e arrivo a Riola Sardo.

Riola S., Cuglieri, La Madonnina, S.Lussurgiu, SP 15-bivio Paulilatino, SP 65-bivio Bonarcado, SP 11-Bonarcado, Seneghe, Milis – Circonvallazione, Narbolia, Riola S.

• Raduno:

Ore 8,00 Pasticceria Terra Sarda – via Carducci;

Verifica tessere e iscrizioni fino alle ore 9,00;

• Partenza: alle ore 9,15

Arrivo sulla in via Sant’Antonio dalle ore 12,00 circa

• Premiazioni:

Assegnazione maglie di campione Sardo Csain Medio Fondo; premio ai primi tre di ogni categoria e alle prime tre società con il miglior punteggio.