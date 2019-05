Cagliari. Forte Village, Filming Italy Sardegna Festival 2^ edizione 13 – 16 giugno 2019

E’ stata presentata oggi a Cannes da Tiziana Rocca alla presenza di Eva Longoria che aprirà il Festival il 13 giugno insieme a Maria Giuseppina Troccoli, dirigente della sezione Cinema e Audiovisivo della Direzione Cinema del MiBAC, Chiara Sbarigia Direttore Generale APA, Roberto Stabile, Head International Department ANICA, Steven Gaydos, Executive Vice President, Executive Editor Variety, Guglielmo Marchetti, Presidente e AD Notorious Pictures e Giorgio Viaro, Direttore Best Movie, la 2^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 13 al 16 giugno a Forte Village e all’UCI Cinemas di Cagliari. Alla presentazione anche Annabelle Belmondo e Catrinel Marlon rispettivamente madrina di apertura e di chiusura di Filming Italy Sardegna Festival e Madalina Ghenea madrina della serata di solidarietà.

“Una seconda edizione nel segno del raddoppio e della sostenibilità. Raddoppiano le sale, con il Cinema Cristallo e la grande Arena di Forte Village aperta a tutti gratuitamente. Si moltiplicano i film in programma con un palinsesto di circa 30 titoli in una selezione che prevede anche 5 opere scelte da Variety, nel comitato artistico del Festival – sottolinea Tiziana Rocca -.

Perché vogliamo offrire al pubblico di Filming Italy Sardegna Festival, soprattutto a quello dei giovani, pellicole in anteprima ma anche documentari, cortometraggi e serie tv con l’intento di avvicinare sempre più le nuove generazioni al grande schermo.

Apriremo con un grande autore come Brian De Palma e il suo “Domino” e per le anteprime dedicate alle serie tv avremo anche quella di un episodio della serie “Caccia al ladro”,l’inedita serie tv in 10 episodi, prodotta su scala mondiale da Viacom International Media Networks Southern and Western Europe, Middle East and Africa e Viacom International Studios Latin America.

In questa edizione inoltre abbiamo voluto come filo conduttore lo sviluppo sostenibile per contrastare lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali. Crediamo che anche il mondo dell’entertainment possa essere d’aiuto a sostenere una causa di così vitale importanza.

Sarà, dunque, un Festival ecologico e a impatto zero con un green carpet e tante altre sorprese. Anche i Premi realizzati dal Maestro Gerardo Sacco saranno in una edizione speciale con materiali eco-sostenibili”.

Film di apertura del Festival e in anteprima italiana sarà Domino diretto da Brian De Palma, girato in parte in Sardegna, con attori del calibro di Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten (entrambi protagonisti di Game Of Thrones).

Domino uscirà nelle sale italiane il 27 giugno distribuito da Eagle Pictures e segue le vicende di Christian (Nicolaj Coster-Waldau), un poliziotto di Copenaghen che, in un mondo devastato da terrore e sospetti, cerca giustizia per l’omicidio del suo collega per mano di Imran, un soldato dell’ISIS.

La manifestazione, dedicata al Cinema e alla Televisione, ideata e prodotta da Tiziana Rocca anche quest’anno si svolgerà in collaborazione con APA, l’Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone e con la direzione generale di Chiara Sbarigia con il sostegno di Forte Village e in collaborazione con UCI Cinemas e con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, di ANICA e del Consorzio Costa Smeralda.

Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante l’edizione 2019 e tra i primi nomi annunciati a Cannes spiccano quelli di Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Riccardo Milani, Madalina Ghenea che sarà la madrina della serata di solidarietà in programma il 15 giugno.

Tra gli internazionali Eva Longoria che inaugurerà la manifestazione il 13 giugno a Forte Village. Divenuta popolare con Desperate Housewives la Longoria è attualmente impegnata nella pre-produzione del suo debutto dietro la macchina da presa con la commedia 24-7 da lei interpretata e anche prodotta insieme a Paul Feig e la vedremo presto in Dora e la città perduta di James Bobin un family che nel cast insieme all’attrice vede la presenza di Benicio Del Toro, Michael Peña; nel drammatico Sylvie di Eugene Ashe; e nella commedia All-Star Weekend di Jamie Foxx ancora con Benicio del Toro e insieme a Gerard Butler e Robert Downey Jr..

In collaborazione con APA, DG Cinema MiBAC, Italy for Movies, ANAC, ANICA, ANEC, ITA saranno presentati due panel: “MOVIEMENT: IL CINEMA NON VA IN VACANZA” e “L’APPEAL DEL PRODOTTO AUDIOVISIVO ITALIANO NEL MERCATO INTERNAZIONALE” a cui parteciperanno i maggiori produttori e broadcaster italiani e internazionali.

“La nostra idea è quella di essere tra i sostenitori del neonato Moviement che punta a portare in sala il pubblico 12 mesi l’anno – dichiara Tiziana Rocca -. Attraverso il nostro Festival vorremmo promuovere e presentare quelli che saranno i film della stagione estiva attraverso il pubblico festivaliero. Non solo cinema ma anche serie tv e momenti di riflessione sull’audiovisivo italiano con produttori e istituzioni”.

“E’ un piacere sentito e sincero rivolgere a tutti i presenti il saluto mio personale e dei sardi che rappresento in occasione di un così prestigioso ed importante appuntamento come il Festival del Cinema di Cannes.

Come Presidente della Regione formulo i miei più vivi complimenti per essere riusciti a portare in Sardegna un importante evento di cinema, di cultura, di arte e di spettacolo, che coinvolgerà i giovani, e spero anche i territori dell’interno, promuovendo la nostra Isola a livello internazionale ed in particolare nei mercati europei e in quelli d’oltreoceano. Sono certo che le grandi personalità ed i rappresentanti delle Majors cinematografiche potranno, nel corso del loro soggiorno in Sardegna, visitare alcuni luoghi simbolo della nostra terra come, fra tutti, la reggia nuragica di Barumini ed il Museo di Cabras dove sono custoditi i Giganti di Mont’e Prama.

La nostra meravigliosa regione potrà manifestarsi alle star e agli addetti ai lavori in tutta la sua straordinaria bellezza e suggestione, e la tradizionale ospitalità dei cittadini sardi renderà il soggiorno degli artisti, degli organizzatori e dei giornalisti ancora più piacevole e colmo di ricordi che resteranno indelebili nella memoria”. Così il saluto di Christian Solinas, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare e supportare, per la seconda volta, il Filming Italy Sardegna Festival, che porterà nel Sud Sardegna e nel nostro resort anteprime cinematografiche, rassegne di film e serie TV, alla presenza delle grandi stelle del cinema. – sottolinea Lorenzo Giannuzzi Amministratore delegato e Direttore generale di Forte Village -.

Crediamo fortemente che la cultura e lo spettacolo rappresentino degli elementi di attrazione turistica fondamentali, in grado di stimolare importanti sinergie e collaborazioni a livello internazionale e siamo sicuri che questa importante manifestazione contribuirà a promuovere, nel mondo, la bellezza incantevole del Forte Village e di questo meraviglioso angolo di Sardegna.

Un sentito ringraziamento va a Tiziana Rocca, per aver ideato e portato avanti questo importantissimo progetto, che in soli due anni si sta affermando sempre più come un imperdibile appuntamento con lo straordinario mondo del cinema e della televisione e alla Regione Sardegna per il prezioso supporto accordato”.

Accanto alle proiezioni di film e serie tv ci saranno le sezioni: CONVERSAZIONE CON che prevede incontri con gli ospiti del Festival che dialogheranno con il pubblico e la stampa; PREMIO NANNI LOY ideato da Antonello Sarno che rende omaggio a uno dei più grandi talenti del nostro cinema e tra i grandi innovatori della televisione; CHARITY la sezione dedicata a un’associazione benefica operante nel sociale; ACCADEMIA CINEMA, la sezione dedicata ai giovani studenti che quest’anno può contare sulla presenza di ben 300 ragazzi coordinati dal Professore Massimo Arcangeli, Ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università degli Studi di Cagliari. L’università di Cagliari, il Convitto Nazionale di Cagliari con il Liceo Ginnasio G.M. Dettori e l’associazione “La Parola che non muore” contribuiscono al progetto generale con una serie di iniziative. Madrina dell’Academy è Anna Safroncik.

Da quest’anno al Festival sarà presentato NOTORIOUS PROJECT: un concorso per scoprire i nuovi talenti del cinema italiano. Notorious Pictures S.p.A., con la partnership di Filming Italy Sardegna Festival e Best Movie, e con il riconoscimento della Direzione Generale per il Cinema del MiBAC, ha dato il via ad un progetto volto a favorire l’emergere di giovani talenti del cinema italiano. Il vincitore della sezione cortometraggi NOTORIOUS SHORT è Tiziano Russo regista del corto “L’uomo proibito” annunciato oggi a Cannes. La cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre sezioni SHORT, SCRIPT e STORY si svolgerà durante il festival alla presenza del regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno, in qualità di giurato.

In occasione dell’evento di presentazione a Cannes è stato consegnato a Werner Herzog il “Filming Italy Award Cannes”, il riconoscimento attribuito durante i più importanti Festival internazionali a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. “Il Filming Italy Award è nato 5 anni fa con l’intento di promuovere il Cinema italiano e internazionale in Italia e all’estero mettendo in contatto diverse culture – sottolinea Tiziana Rocca ideatrice del Premio e del Festival -. Siamo molto onorati di consegnarlo a Werner Herzog, tra i maggiori esponenti del Nuovo Cinema Tedesco e autore di opere memorabili come “Aguirre, furore di Dio” o “L’enigma di Kaspar Hauser” che proprio a Cannes nel 1974 ha ricevuto il Gran Premio della Giuria e “Fitzcarraldo” che nell’82 si aggiudicò sempre al festival francese il Premio per la Miglior Regia”.

Gli ospiti della prima edizione: Cristina Comencini, Paola Cortellesi, Stella Egitto, Sarah Ferguson, Joanne Froggatt, Paolo Genovese, Josh Hartnett , Sylvia Hoeks, Veronika Logan, Riccardo Milani, Paola Minaccioni, Gabriele Muccino, Violante Placido, Ella Purnell, Rodrigo Santoro, Marisa Tomei, Nat Wolff.

Il Filming Italy Sardegna Festival gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna; del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia

Partner Istituzionali: ANICA, Luce Cinecittà, Direzione Generale per il Cinema del MiBAC, Università degli Studi di Cagliari, Ass. La Parola che non muore.

Media Partner: Cinecittanews.it, Best Movie, FRED Fim Radio, Rai Cinema Channel, Supercinema, Variety.

In Partnership con Alitalia, Damilano.

Sparkling Partner: Ferrari

Sponsor tecnici: Crystal Couture

https://www.filmingitalysardegnafestival.it/