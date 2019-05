Cagliari- Conferenza stampa per presentare il corteo contro l’occupazione militare della Sardegna

È prevista per il giorno, martedi 28 maggio 2019, alle ore 11.00 a Cagliari presso i portici di Palazzo Civico in via Roma n°145 la conferenza stampa per promuovere A FORAS FEST.

In questo contesto verrà presentata la manifestazione A FORAS FEST che, prevista per il 2 giugno 2019, prevede un corteo contro l’occupazione militare della Sardegna.

Parteciperanno alla conferenza i portavoce di A Foras- Contra a s’occupatzione militare; il Coordinamento dei Comitati Sardi e Friday for Future di Cagliari.