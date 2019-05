Alla Manifattura Tabacchi il master europeo sull’animazione digitale Cartoon Digital

Cagliari dal 21 al 23 Maggio ospiterà Cartoon Digital, il master europeo sull’animazione digitale, che si svolge in Italia per la prima volta grazie alla Fondazione Sardegna Film Commision, Regione Autonoma della Sardegna e Cartoon Italia, l’associazione nazionale dei produttori di animazione e con il sostegno di Rai Ragazzi.

Organizzato dall’associazione europea Cartoon Media di Bruxelles, Cartoon Digital sarà anche preceduto, il 20 e 21 maggio, dagli Italian Days, due sessioni rivolte ai nuovi talenti e ai produttori italiani ai quali è dedicato un coaching program sui temi della scrittura, della produzione, dello storytelling, per presentare alla fine un progetto in modo efficace.

L’evento prevede quattro giorni di conferenze con sede la Manifattura Tabacchi.

Questi interessanti eventi tuttavia non saranno aperti al pubblico, ma presenteranno dei relatori e dei partecipanti di alto livello che condivideranno le loro conoscenze sugli ultimi sviluppi in tema di animazione digitale e contenuti per gli schermi connessi.

Fra gli ospiti, i maggiori broadcaster pubblici europei fra i quali: BBC, Kika ARD/ZDF, France Télévision, RTVE (Spagna), Walt Disney Television Italia, Disney Channels France e EMEA, e numerosi produttori ed esperti italiani e internazionali. Fra gli italiani, Iginio Straffi, il fondatore e presidente del Gruppo Rainbow nonché creatore delle famose Winx, il regista di Gatta Cenerentola Marino Guarnieri, il disegnatore, romanziere, regista cagliaritano Igort; fra gli stranieri, Aymar Azaizia di Ubisoft, Canada, uno dei maggiori sviluppatori di videogiochi con oltre 40 studi e uffici nel mondo (Prince of Persia, Assassin’s Creed fra i titoli più famosi), e moltissimi altri.

Per la Rai, partner della manifestazione, ci sarà Luca Milano, il direttore di Rai Ragazzi.

Un totale di 220 partecipanti provenienti da 22 paesi che includerà Nevina Satta, direttore generale di Sardegna Film Commission.