A Nuoro il corso teorico-pratico per Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

Lunedì 27 e martedì 28 maggio si svolgerà presso il padiglione Formazione dell’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro il corso teorico-pratico Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro.

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro. Il corso permette di verificare gli adempimenti di prevenzione conseguiti alle risultanze delle esposizioni al rumore.

Lo scopo è invece quello di fornire una guida per la verifica e la valutazione in fase di ispezione/indagine degli interventi di miglioramento e bonifica del rumore nei luoghi di lavoro, al fine di diminuire il livello di esposizione dei lavoratori e di conseguenza il numero delle malattie professionali per ipoacusia.

Si vuole divulgare la nuova norma inserita all’interno del P.A.R.E. norma UNI 11347:2015. Il resposabile del corso è il Dott. Emilio Biselli del Dipartimento di Prevenzione – S. Pre.S.A.L. – Zona Centrom diretto dal Dott. Angelo Biggio. Biggio.

L’evento formativo è destinato ai medici e ai tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luogi di lavoro.



Per iscriversi è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito della ASSL di Nuoro al Link Formazione – Modulistica e Documenti oppure dall’Intranet aziendale all’indirizzo http://intranet.atssardegna.local/home/ – Formazione – Modulistica e inviarla alla mail della Segreteria Organizzativa Formazione ASSL Nuoro alessia.marras@atssardegna.it.