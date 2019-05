Le belle arti nel cinema presentano all’Accademia Sironi la pellicola Non potho reposare

Mercoledì 15 maggio alle ore 10 presso l’Accademia Sironi di Sassari è previsto l’evento Le belle arti nel cinema.

In questo contesto Anselm Jappe presenterà nell’Aula Magna dell’Accademia la regista Marisa Vallone che racconterà il suo prossimo film Non potho reposare, pellicola che sarà girata nel prossimo autunno in Sardegna.

Non potho reposare inscena i destini di quattro donne appartenenti, in modo diverso, alla stessa famiglia, e che si intrecciano nei luoghi della Sardegna durante la Seconda Guerra Mondiale. Fanno parte del cast Paola Sini, Valentina Lodovini, Syama Rayner, Marco Palvetti e Hal Yamanouchi.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata la possibilità per gli studenti di prenotarsi per prendere parte agli stage da effettuare durante le riprese del film.