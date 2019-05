PDS: il via alla campagna di tesseramento 2019

Apre la campagna di tesseramento 2019 del PDS.

Il risultato conseguito dal PDS alle ultime elezioni regionali consegna un Partito in salute, forte nei consensi (27000 preferenze), in costante crescita (+44,2% rispetto al risultato del 2014), caposaldo e punto di riferimento tra i partiti indipendentisti in Sardegna.

I risultati sono dipesi dall’originalità del progetto, dalla qualità del lavoro messo in campo nell’ultimo quinquennio dagli amministratori del PDS presenti nelle istituzioni sia locali sia nazionali sarde, ma anche dalla crescente presenza di iscritti e simpatizzanti in tutti i Comuni dell’Isola.

I responsabili del partito affermano in merito: “Tutto ciò ci appaga, ma non basta. Riprendiamo per questo a cercare persone mosse dall’amore per la propria Terra e la propria gente, pronte ad impegnarsi per la Sardegna con onestà, tensione morale e spirito di servizio per la propria Comunità“.

Aprono dunque da questo momento una nuova fase di adesione che li porterà al Congresso di luglio e all’impostazione del lavoro per gli anni successivi. Alla base di questo pensiero vi è il radicamento locale e territoriale, la miglior prova per dimostrare capacità, passione, intelligenza, tensione morale e amore per la propria terra.

Su questa scia il partito vuole rinsaldare i suoi legami e riprendere il cammino per una nuova prosperità, equa ed autorevole, per la Nazione Sarda.

www.ilpartitodeisardi.eu