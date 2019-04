“Sa die de sa Sardigna”a Roma con la F.A.S.I

Nell’ambito delle celebrazioni di “Sa die de sa Sardigna”, lunedì 29 Aprile, nella prestigiosissima cornice della Biblioteca del Senato, Piazza Minerva – Roma, a partire dalle ore 15, si terrà il convegno “Garibaldi Agricoltore. Un’esperienza di Economia Circolare”.

L’appuntamento vuole essere occasione per ripercorrere, in tre momenti distinti, quello che è stato, quello che è e quello che sarà; non solo il luogo dove Garibaldi ha sperimentato un rapporto inedito con la terra, ma che è stato occasione per misurarsi con l’innovazione e il rapporto con la natura.

Garibaldi e la Sua isola, come amava definirla, non si limitava solo ad un rapporto tra fattori produttivi, tra loro si sviluppò un rapporto fecondo di riflessioni, di elaborazione anche filosofica che servirono al Generale, a misurarsi con alcune variabili determinanti anche per l’agire umano: l’osservazione delle regole che garantiscono la perpetrazione di ciò che ci circonda.

Garibaldi assume, inaspettatamente, il ruolo di potenziale testimonial di ciò che oggi chiamiamo “Economia Circolare”.

Lunedì 29 aprile, alla Biblioteca del Senato, si consolida il nostro impegno che parte dall’opera, sconosciuta ai più, di Garibaldi ,il quale si presta a trasmettere un messaggio di straordinaria attualità e raccogliere la sfida che, in maniera sempre più insistente, le nuove generazioni stanno manifestando.

Si ringrazia il Senatore Gianni Marilotti, Presidente della Commissione Biblioteca e Archivio Storico del Senato, per aver promosso questa giornata, e sostenuto fin da subito la nostra iniziativa, e tutti i partner che si sono uniti in questa campagna come, la F.A.S.I., la prima organizzazione che ha aderito al progetto, la Water Right Foundation, promotrice della raccolta fondi,l’Associazione Garibaldi Agricoltore, Slow Food Gallura e Italia, l’Unione delle Proloco Sardegna.

Si ricorda che la raccolta fondi è sempre attiva sulla piattaforma https://www.300miliardialberi.eu/campagne/foodforest/lagrumeto-di-garibaldi/

aiutaci a raggiungere l’obiettivo.

NOTA BENE: per chi avesse l’opportunità di partecipare, ricordiamo che è necessario l’accreditamento inviando una comunicazione riportante i propri dati, al seguenti indirizzo mail bibleventi@senato.it

GARIBALDI AGRICOLTORE: UN’ESPERIENZA DI ECONOMIA CIRCOLARE

Saluti istituzionali: Sen. Gianni MARILOTTI, Presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico

Saluti introduttivi: dott.ssa Serafina MASCIA, Presidente della Federazione Associazioni Sarde in Italia

Modera: Anthony MURONI, giornalistaSessione storica

Giuseppe GARIBALDI (pronipote Giuseppe Garibaldi- Presidente Associazione Garibaldi Agricoltore)

Argomento trattato “Progetto Garibaldi Agricoltore: passato, presente, futuro”

Sessione scientifica

Andrea GENNAI (docente e membro del Consiglio Didattico Scientifico del Master universitario di II livello “Capitale Naturale ed Aree Protette. Pianificazione, Progettazione e Gestione”, presso l’Università della Sapienza)

Argomento trattato “Agricoltura e tutela della biodiversità”

Fabio SALBITANO (docente di Selvicoltura Urbana, Ecologia del Paesaggio, Valutazione e Conservazione del Paesaggio Forestale)

Argomento trattato: “Paesaggio e libertà”

Sessione prospettiva futura

Mauro PERINI (Presidente Water right Foundation)

Argomento trattato: “Futuro Vegetale” (in riferimento alla campagna di recupero dei paesaggi storici connessi al progetto “300 miliardi di alberi”)

Giuseppe MELIS (docente di marketing turistico e territoriale)

Argomento trattato “Lo sviluppo delle risorse agricole nell’ambito del marketing territoriale” Guido SANTINI (Chief Technical Advisor dell’iniziativa FAO “Food for the Cities)

Argomento trattato: “Politiche dello sviluppo, agricoltura e città”