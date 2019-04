Alghero. Domenica 5 maggio ritorna la Sagra della Fragola di Sa Segada!

Ritorna sempre più in grande la 5° edizione della Sagra della Fragola di Sa Segada che si terrà domenica 5 maggio al centro della borgata algherese.

L’evento rurale più apprezzato del territorio si arricchisce di espositori e di eventi collaterali per rendere la giornata ancora più entusiasmante. Non solo fragole quindi attenderanno le migliaia di visitatori che ogni anno non vogliono mancare all’appuntamento: saranno infatti presenti moltissimi spazi riservati ad aziende dell’eccellenza agroalimentare e artigiana locali e da tutta la Sardegna.

La giornata si apre con il taglio del nastro alle ore 09.45 e l’apertura degli stand. Dopo la messa, alle ore 11.00 ritorna la Corsa della Fragola, l’atteso appuntamento riservato ai più piccini. Si tratta di una breve e divertente gara podistica riservata ai bambini a partire dall’asilo sino ai giovani della terza media.

L’iscrizione, da effettuare sul posto entro le ore 10.45, è gratuita e la partenza della prima prova è prevista presso il campo sportivo della borgata. Ogni bambino riceverà un premio. L’intrattenimento per i bimbi non finisce! All’interno del villaggio delle fragole saranno infatti presenti le giostre, giochi (caccia alla fragola), zucchero filato e palloncini.

Come di consueto sarà possibile pranzare in compagnia in borgata allietati quest’anno dal gruppo Koromè Duo. A partire dalle ore 16.30 iniziano le esibizioni di ballo: si parte con la scuola “Ballare Tre Danze” e a seguire con la scuola “Nuevo Espacio Salserio”. Alle ore 18.00 spazio alla divertente esibizione delle ragazze Kangoo.

Alle 18.30 l’attesissimo appuntamento con la sfilata e l’elezione di Miss Fragolina e Miss Fragola 2019: bimbi e ragazze si divertiranno in passerella per uno dei momenti più simpatici della giornata. Alle ore 20.30 seguirà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della Sagra e la giornata si chiuderà con il concerto del gruppo “I Pirati”.

Per raggiungere la Sagra della Fragola inserire sul navigatore questo indirizzo: Sa Segada, via S’Arzola, 07041 Alghero. Qui trovate la pagina facebook dell’evento. Infoline all’indirizzo email: dolores.salis@virgilio.it