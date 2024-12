Tennistavolo Sassari: la A1 femminile conquista le Grand Finals dell’Europe Trophy

La squadra femminile del Tennistavolo Sassari chiude al secondo posto il girone de La Valletta a malta e conquista le Grand Finals dell’Europe Trophy.

La formazione sassarese era stata inserita nella Region E con la fortissima squadra greca del Panathinaikos che infatti ha vinto il raggruppamento a punteggio pieno. Il Tennistavolo Sassari del tecnico Elena Rozanova ha ottenuto il secondo posto grazie alla vittoria sul Norbello Quattro Mori per 3-0 con i match vinti da Lisa Bressan, Fatimo Bello e Laura Pinna, e a quella sulle padrone di casa del MITTC Malta per 3-2 dopo un serrato confronto, che ha visto la conquista di 2 punti da parte di Fatimo Bello e di uno dalla enfant prodige Laura Pinna. Per il quoziente set è servita anche la sconfitta per 3-2 con il Muravera B coi punti di Fatimo Bello e Lisa Bressan. Niente da fare invece contro il Panathinaikos.

Non ce l’ha fatta invece a superare il turno di Europe Trophy la squadra maschile del Tennistavolo Sassari che si è presentata senza ben tre giocatori della A1, per di più nel match perso col Nulvi ha visto il forfeit per infortunio del febbricitante Alessandro Baciocchi che peraltro era in vantaggio. Proprio Baciocchi aveva messo a segno i due punti nella gara persa per 3-2 con la Marcozzi. Il team sassarese ha invece sconfitto i padroni di casa di Malta per 3-0.

Campionati- Si è giocato nel fine settimana anche nel girone F della B2 e il Tennistavolo Sassari ha battuto il Giovanni Castello di Roma per 5-1 grazie alle doppiette di Alberto Gil Cano e Tonino Pinna e al punto di Marco Dal Fabbro. La squadra sassarese consolida così il terzo posto.

Stesso avversario in C1, ma questa volta il successo lo ha ottenuto il Giovanni Castello che ha battuto la squadra sassarese per 5-2. Di Luca Pinna e del giovanissimo Nicola Cilloco i due punti.

