Futsal Fc Alghero, fine settimana positivo

Con la prima squadra della Futsal Fc Alghero a riposo per la sosta del campionato di serie B, lo scorso fine settimana ha visto impegnate le tre squadre giovanili sempre del settore futsal della Fc Alghero.Grandissima prova della formazione Under 23 di mister Valentino Neri in Coppa Divisione che chiude il girone al terzo posto dopo aver battuto il Monastir per 3 – 2 dopo un match giocato a ritmi elevati. Anche l’Under 19 torna a vincere con una bella prestazione davanti ai parti età del Quartu Sant’Elena, il finale dice 6-3 per i giallorossi. Altra trasferta invece per l’Under 17 di mister Daniele Pica che da Serramanna non riesce a portare punti a casa, ma è protagonista di una prestazione buona che lascia ben sperare per il proseguimento del campionato, finale 6-3 per i locali.

Sul fronte prima squadra, la Futsal Fc Alghero, questo sabato 21 dicembre, sarà di scena sul campo del Cardano per l’ultima gara dell’anno. Poi, dopo la pausa per le festività natalizie, dopo circa venti mesi di “esilio”, tornerà a giocare una gara casalinga ad Alghero, al Pala Manchia l’11 gennaio contro il Varese.

Per altre notizie clicca qui