Sassari: convegno contro le dipendenze giovanili

Nella giornata di ieri è proseguita l’iniziativa della Polizia di Stato per sensibilizzare gli studenti e la collettività sul pericolo derivato dalle dipendenze, quali ad esempio droga, alcool, ludopatia ed utilizzo di social. La serie di incontri, che è iniziata a Olbia nella giornata del 17 dicembre, si è conclusa nella mattinata di ieri a Sassari, presso la Sala Angioi della locale Prefettura, alla presenza di vari istituti scolastici cittadini e di numerose autorità.

Hanno partecipato come relatori il Questore della Provincia di Sassari dott. Filiberto Mastrapasqua, il Dirigente Generale della Polizia di Stato dott. Antonio Pignataro, ex Direttore del Servizio Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, don Antonio Coluccia, sacerdote noto per il suo impegno in prima linea contro le dipendenze e il disagio giovanile nelle periferie romane, che ha portato la sua preziosa testimonianza di lotta quotidiana sul campo, Paolo Milia, dirigente del Serd di Sassari, ed altri ancora, che hanno portato l’attenzione dei ragazzi presenti sul pericolo che si nasconde in tutte le dipendenze divulgando il messaggio “Amate la vostra vita, la droga è un grande bluff, la droga è un inganno”.