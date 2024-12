Il crogiuolo: debutta domani, domenica 15 dicembre, a Sorradile in Piazza del Comune, alle 16, la nuova produzione per ragazzi “La scuola dei folletti”

Il crogiuolo: debutta domani, domenica 15 dicembre, a Sorradile in Piazza del Comune, alle 16, la nuova produzione per ragazzi “La scuola dei folletti”, Debutta domani, domenica 15 dicembre, a Sorradile in Piazza del Comune, alle 16, nell’ambito della programmazione de Le voci di Astarte, la nuova produzione per ragazzi del Crogiuolo “La scuola dei folletti”, scritta e interpretata da Marta Gessa ed Ilaria Alice Tore.