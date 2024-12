Asl Sassari: ad Alghero la terza tappa del piano “Contrastare la povertà

sanitaria”



Asl Sassari: ad Alghero la terza tappa del piano “Contrastare la povertà

sanitaria”, Sassari, 14 dicembre 2024 – Portare la Sanità pubblica tra le fasce più

fragili della società, con il coinvolgimento del terzo settore e delle

amministrazioni comunali, nell’intento di abbattere le barriere sociali

ed economiche che spesso rendono difficoltoso l’accesso ai servizi

sanitari. Sono questi i presupposti del piano “Contrastare la povertà

sanitaria”, del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), che oggi

ha fatto tappa ad Alghero.

Da questa mattina, la popolazione target individuata dalla Asl di

Sassari, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali del

Comune di Alghero e della Caritas, si e’ data appuntamento presso i

locali di via degli Orti, per sottoporsi a visite gratuite di

cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia. Sono circa 150 i

cittadini che sono stati contatti e hanno risposto all’appello

dell’azienda sanitaria.

L’intervento si rivolge alle persone in condizione di svantaggio

socio-economico, in particolare a: cittadini iscritti al Servizio

Sanitario nazionale in condizioni di indigenza, persone con basso

livello di reddito e istruzione, senza reti relazionali di sostegno,

senza fissa dimora, appartenenti alle comunità rom, sinti e camminanti.

Il PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell’Accordo

di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di

coesione 2021-2027, si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari

e renderne più equo l’accesso in sette Regioni: Basilicata, Calabria,

Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il Programma individua quattro aree per le quali è più urgente

intervenire ed è necessaria un’iniziativa nazionale a supporto

dell’organizzazione regionale e locale dei servizi sanitari e

sociosanitari:

1. Prendersi cura della salute mentale

2. Maggiore copertura degli screening oncologici

3. Il genere al centro della cura

4. Contrastare la povertà sanitaria

Sono 38 le aziende sanitarie selezionate, nel panorama nazionale; tra

queste la Asl n. 1 di Sassari che, attraverso un gruppo di lavoro

aziendale diretto dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari della Asl

n. 1, ha elaborato un piano di intervento, che si articola in sette

progetti per un ammontare complessivo di 3.680.000 euro, provenienti dal

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal FSE+ (Fondo Sociale

Europeo), e approvati dall’Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà

(INMP), quale organismo intermedio con cui la Asl di Sassari ha

sottoscritto un’apposita convenzione.



L’attenzione del PNES è puntata in modo particolare sull’area del

contrasto della povertà sanitaria: nei prossimi 5 anni la Asl n.1

svilupperà una serie di attività che mirano a concretizzare iniziative

capaci di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e

sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista

socio-economico, con progetti di sanità pubblica di prossimità,

dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità.



Per la realizzazione degli obiettivi, la Asl di Sassari ha previsto

l’acquisto di due cliniche mobili attrezzate per visite mediche e altre

prestazioni sanitarie di base, oltre a prevedere l’allestimento di

ambulatori fissi situati in zone strategiche e facilmente accessibili e

la costituzione di équipe multidisciplinari e trasversali (composte da

medico, infermiere, autista, amministrativo ed altre figure specifiche)

per le cure di base e quelle specialistiche.



Il progetto prevede inoltre la fornitura e distribuzione di farmaci di

fascia A e C, essenziali per la cura della salute sanitaria in quanto

utilizzati per malattie croniche gravi, a persone svantaggiate per

migliorarne la qualità di vita e promuovere l’equità nell’accesso ai

servizi sanitari. Altrettanto fondamentale sarà la co-progettazione tra

l’Asl sassarese e gli Enti del Terzo Settore per realizzare interventi

finalizzati a contrastare la povertà sanitaria attraverso una serie di

attività coordinate e mirate, a partire dalla mappatura dei bisogni

territoriali dei vari siti identificati a livello di ogni Distretto

Socio-Sanitario.



Molta attenzione, con due diversi progetti, sarà inoltre posta sulla

salute odontoiatrica delle fasce più vulnerabili di popolazione, alle

quali saranno offerte visite e cure, ma anche la possibilità – con un

finanziamento specifico – di poter usufruire di protesi odontoiatriche.

Stamane erano presenti il direttore dei Servizi Socio Sanitari della Asl

di Sassari, Annarosa Negri, e il sindaco della città di Alghero,

Raimondo Cacciotto.