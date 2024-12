I migliori artigiani dell’isola incantano l’aeroporto di Cagliari

di Umberto Zedda

Ceramisti, panettieri, casari e poi ancora tessitrici e orafi: le maestranze artigiane sarde hanno mostrato il lustro dell’arte isolana. Si è conclusa ieri la manifestazione “Artigiani in Aeroporto” che, in collaborazione con la Regione Sardegna ha occupato gli spazi dell’aeroporto di Cagliari Elmas il 18 e il 19 dicembre.

Artigiani in aeroporto ha selezionato i 32 più importanti maestri artigiani del territorio, in rappresentanza di varie categorie (ceramica, tessuti, metalli, gioielli, vetro e pellame), individuati all’interno della Vetrina dell’artigianato artistico – progetto dell’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, e tutti già espongono nella Boutique Isola all’aeroporto.

Durante la manifestazione si sono degustati anche i prodotti tipici come il torrone, i dolci sardi e prodotti caseari per permettere ai tanti visitatori di gustare i sapori tradizionali della Sardegna.

“Per noi artigiani è un ottima occasione per mettere in mostra le nostre opere – spiega Achille Monni, ceramista di Sinnai – un’evento di questo tipo è una buona possibilità per mettere in mostra i prodotti dell’artigianato sardo nel mondo e anche per conoscere colleghi e stringere rapporti sociali”.

Il piano partenze ricoperto di rosso, per rimanere in tema natalizio, ha lasciato spazio ad un incredibile esperienza immersiva che si è proposta come vetrina per l’arte della Sardegna proprio il giorno in cui l’aeroporto ha festeggiato il suo 5 milionesimo passeggero del 2024.

L’Assessorato al turismo ha investito sull’evento perché: “crede che le iniziative che porta l’aeroporto di Cagliari porta a far conoscere a chi arriva prodotti turistici e prodotti dell’artigianato”, ha dichiarato l’assessore al turismo Franco Cuccureddu.

