La festa di matrimonio perfetta? Il video strega TikTok

(Adnkronos) – "La miglior entrata in un matrimonio". Un video da decine di milioni di visualizzazioni su TikTok e su X, con la 'performance' di una coppia di sposi australiani sulle note di 'Like a prayer', storico successo di Madonna. L'ingresso dello sposo al ricevimento, con gestione spettacolare delle bottiglie di champagne, è il clou del video pubblicato dalla sposa, Cathy Burbridge, su TikTok. Sulla piattaforma, il video della festa girato in una farm della città australiana di Queanbeyan supera 30 milioni di visualizzazioni e colleziona una valanga di commenti. La clip rimbalza anche su X e pure sul social di Elon Musk diventa una 'hit'. Persino gli hater di professione si devono arrendere: "Non c'è niente da dire…". —internazionale/ [email protected] (Web Info)