Grande successo per il Luce Party a Oristano, dell’accademia Shams Academy

Ieri sera, sabato 21 dicembre 2024, l’ha ospitato l’attesissimo “, un evento che ha saputo mescolare intrattenimento, arte e convivialità in un’atmosfera elegante e coinvolgente.

La serata è iniziata alle 20:00 con lo spettacolo Oriental Show: le straordinarie performance di Simona Asiyah e Javier Ghiani, che hanno trasportato i presenti in un’atmosfera di magia ed energia con coreografie suggestive.

Di seguito le allieve della Shams Academy, hanno incantato il pubblico con coreografie raffinate, frutto della creatività e della guida della maestra e coreografa Simona Asiyah, accompagnate dalle musiche orientali di Sandro Azzena, lasciando senza fiato i presenti.

Dopo le esibizioni, la festa è proseguita con un DJ set anni ’80/’90 curato sempre da Sandro Azzena, che ha fatto ballare e divertire i partecipanti fino a tarda notte, in una festa indimenticabile per gli amanti delle hit che hanno fatto la storia.

L’apericena ha completato l’esperienza, offrendo piatti gustosi in una cornice accogliente ed elegante dell’Hotel Mariano IV Palace.

L’affluenza, nonostante la pessima giornata, è stata notevole. Daniele Rocchi ha condotto la serata con professionalità e competenza, accompagnando il pubblico e presentando le fasi della serata, nei vari momenti dell’evento.

L’evento ha riscosso grande successo, consolidando il Luce Party come un appuntamento di riferimento per concludere l’anno in allegria.

A gennaio prenderanno il via i corsi basati su un percorso che integra la danza. La Maestra ha ideato un metodo innovativo, “Anima Dance”, che combina mente, corpo e spiritualità, favorendo la crescita personale.

Profilo paginaFacebook https://www.facebook.com/share/1AyKBvSaFL/

sito web: https://www.shamsacademy.it/

M.V.