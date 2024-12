Le Grotte di Nettuno

Le Grotte di Nettuno di Alghero sono uno dei luoghi più visitati della Sardegna. La Sardegna non è solo caratterizzata da un bellissimo mare come potrebbero pensare molti turisti, ma ogni angolo riesce ad emozionare per la sua bellezza, la sua storia e la sua immensa cultura.

Le Grotte di Nettuno sono le grotte più conosciute e più estese d’Italia, anche se il percorso studiato per i visitatori è molto più ristretto per ragioni di sicurezza, viste anche le migliaia di visite giornaliere. All’interno delle Grotte di Nettuno la temperatura è di circa 18 gradi. Raggiungere le Grotte di Nettuno non è stato sempre così accessibile come lo è oggi. Fino alla metà del ‘900 poteva essere raggiunto unicamente via mare, mentre dal 1959 è stata terminata la scalinata che porta all’ingresso delle Grotte. Dopo aver parcheggiato l’auto, infatti, vi troverete l’inizio della “discesa” che vi porterà dritti nel cuore delle Grotte. Le Grotte, infatti possono essere raggiunte anche attraverso tale scalinata che conta circa 654 gradini, facile nella discesa, ma non per tutti al rientro. Gradini costruiti a picco sul mare, che permetteranno di osservare la bellezza del percorso e di dimenticare la fatica impiegata per arrivarci.

Ora invece ci sono dei tour in battello organizzati da alcune compagnie locali che partono dal porto di Alghero (il costo è di circa 17 euro a persona, i bambini pagano un prezzo ridotto solitamente). Sicuramente un opzione più consigliata a chi non se la sente di fare la scalinata.

Per visitare le Grotte di Nettuno all’ingresso si pagherà il ticket di circa 14 euro a persona, comprensivo di una guida professionale e preparata che vi spiegherà i dettagli e le caratteristiche di ogni angolo delle Grotte.

La guida vi farà notare la testimonianza delle ripetute visite del Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia, in alcune lastre presenti all’interno delle Grotte. Una curiosità piuttosto interessante da aggiungere riguardo le Grotte di Nettuno è che sono state il set del film “L’isola degli uomini di pesce”. Un film di fine degli anni ’70 avente come protagonista la bellissima Barbara Goldbach (Barbara Bach).

Simona Baccoli