Gli acrobati e attori del Teatro Circo Maccus di Virginia Viviano colorano il Natale nelle piazze della Sardegna e in Sicilia

Torna per le strade e le piazze la magia del Natale, con l’immancabile Un Natale tutto Maccus, della compagnia di Virginia Viviano, che delizia grandi e piccini con le sue acrobazie, luci, colori e musica. La partenza della gran carovana del Teatro Circo Maccus è il 13 dicembre da Cagliari con due appuntamenti e poi si sposta a Nurachi, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Macomer, Serdiana, Porto Cervo e infine, dopo una trasferta a Palermo, si conclude a Selargius.

Ben 13 artisti per un ensemble unico che con giochi di fuoco, acrobazie aeree, trampoli, giocoleria e bel canto porta festa, divertimento e sorprese. La gran parata vede in prima fila i trampolieri Brown Douglas, Angelica Oddo e Michele Vadilonga Gattermayer. Nelle piazze, l’attrice e cantante Manuela Ragusa dà voce ad arie celebri e coinvolgenti, mentre l’artista bolognese Andrea Menegale, formatosi con Philip Radice, propone inediti numeri di giocoleria. Daniele Degiorgi con il suo remix farà poi ballare tutta la piazza, anticipando la fiaba Un cappotto rosso Cuore narrata dall’attrice Sara Perra. E ancora acrobazie a 7 metri d’altezza con Manuela Cao e Violeta Ibanez, seguite sullo stesso portico autoportante da un numero al trapezio della regista di questo grande spettacolo, Virginia Viviano. Vinicius Ibanez con la sua danza col bastone infuocato ci accompagna verso il gran finale: l’affascinante e mozzafiato ‘solo’ ai tessuti aerei dell’acrobata di punta della compagnia, Silvia Sotgiu.

Le date:

Venerdì 13 e sabato 14, con inizio alle ore 17.30 al Parco della Vetreria di Cagliari-Pirri, in collaborazione con il Crogiuolo e la Città Metropolitana, due spettacoli per la rassegna Circondando edizione invernale e il festival Mondo Eco: Un Natale Tutto Maccus e In viaggio, nuova produzione Maccus 2024.

Domenica 15 è la volta di Nurachi, dove la compagnia, all’interno dell’iniziativa della Proloco Notti di Santa Lucia, mette in scena Kairos, spettacolo forte e suggestivo che si dipana come un rituale di iniziazione e propiziatorio, nell’attesa di un agognato momento supremo.

Martedì 17 a Carbonia, alle 18.30, in collaborazione con il Centro commerciale naturale Carbonia Produce, sarà la gran parata tutta rossa e oro a sfilare lungo la via Gramsci e condurre al gran spettacolo finale, in Piazza Roma.

Mercoledì 18 spettacolo per i più piccini alla scuola per l’infanzia di via Verdi a Quartucciu alle 14.30.

A Quartu Sant’Elena sarà Sa Dom’e Farra a farsi palco, giovedì 19 alle 17.30, dello spettacolo (con biglietto, prenotazioni al 347 9650413) Clown in Viaggio, con il contributo dei Servizi Sociali del comune, tramite i progetti di coesione sociale 2024.

Venerdì 20 la compagnia si sdoppia e sarà presente a Macomer, con l’organizzazione della Soleanima Società Cooperativa Sociale, dalle 16.30 con grande parata e spettacolo in piazza. Sempre venerdì 20, a Serdiana, laboratorio di arti circensi e acrobatica aerea dedicato a bambini e famiglie, organizzato dagli Enti Locali per lo Spettacolo.

Sabato 21 Un Natale tutto Maccus arriva a Porto Cervo e poi si imbarcherà per Palermo per due repliche ai Cantieri Culturali alla Ziza.

Dopo Natale, speciale appuntamento al Teatro Si ‘e Boi di Selargius domenica 29 alle 18:00 per Nata dalla Luna, liberamente ispirato a La Distanza della luna di Italo Calvino, musical di teatro circo di e con Virginia Viviano, coreografia di Enrica Spada e musiche di Rossella Faa (con biglietto: prevendita “L’evento Live your dream” al 348 1484247).

