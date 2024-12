Futsal Fc Alghero: doppio colpo di mercato e novità sul PalaManchia 

La Futsal Fc Alghero rafforza il proprio organico con due innesti di spessore: Cesar Cosano, talentuoso laterale offensivo spagnolo, in arrivo dal Cus Palermo e Alessandro Zoppo, solido laterale difensivo, proveniente dall’Alcamo. Entrambi i giocatori, che vantano una consolidata esperienza anche in categorie superiori, si sono già uniti al gruppo guidato da mister Lombardo, integrandosi perfettamente negli schemi di gioco e saranno disponibili dalla prossima gara.La società comunica, inoltre, la risoluzione consensuale dei contratti con Francesco Zappalà, Joao Scalizi, Walid Elaafi e Christian Russu. A loro va il più sincero ringraziamento della società per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la loro permanenza in maglia algherese.Buone notizie anche sul fronte infrastrutturale: procedono speditamente i lavori di ammodernamento del PalaManchia, con la posa del nuovo parquet ormai in fase di completamento. La struttura sarà presto disponibile per gli allenamenti della squadra, mentre è fissata per l’11 gennaio la data del tanto atteso ritorno alle competizioni ufficiali tra le mura amiche.

Nel frattempo, le partite casalinghe si giocheranno ancora a Usini. Questo sabato, con inizio alle ore 15, la Futsal Fc Alghero ospiterà il Domus Bresso.