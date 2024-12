CISAL presenta iniziativa a sostegno prodotti agroalimentari

Ai nastri di partenza la campagna di sensibilizzazione “Consuma Sano”, iniziativa CISAL volta alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari campane ed al consumo dei prodotti locali tradizionali alla promozione della qualità certificata e in particolare ai prodotti DOP/IGP. A sostenerla in Campania sono i dirigenti sindacali CISAL; aperta alla partecipazione di personalità della società civile, imprenditori e consulenti, che in occasione delle festività di fine anno indirizzeranno i cittadini ad acquisti mirati per sostenere tradizioni e filiere produttive. A darne comunicazione i segretari provinciali delle unioni CISAL di Napoli e Caserta Marco Mansueto e Ferdinando Palumbo. “Il nostro impegno si tradurrà in azioni concrete delle quali daremo contezza alla cittadinanza. L’agroindustria è un settore anticiclico che assicura reddito soprattutto se combinato col turismo enogastronomico e con la salute dei cittadini. Ci auguriamo che la nostra sensibilizzazione possa essere utile anche come inversione di tendenza contro i dati sull’obesità che vede la nostra regione registrare tassi di obesità superiori alla media nazionale”.