Bernini, Meloni (PD): “Modello Orbaniano? Sconcertante”

«Le parole della Ministra Bernini, che ha definito “orbaniano” il suo modello di gestione del sistema universitario italiano, sono sconcertanti. Associarsi a un modello che in Ungheria ha portato al controllo politico delle università, alla repressione della libertà accademica e alla sottomissione delle istituzioni culturali al potere centrale è davvero gravissimo», così il Senatore del Partito Democratico Marco Meloni dopo le parole pronunciate dalla Ministra dell’Università Bernini agli Stati Generali dell’Università.

«In Ungheria, il governo di Viktor Orban ha smantellato l’autonomia universitaria, sostituendo i consigli direttivi con uomini di fiducia del governo e trasferendo il controllo delle università a fondazioni legate al potere esecutivo. È una gestione autoritaria che ha suscitato naturalmente condanne da parte delle istituzioni europee e di organizzazioni internazionali», prosegue il parlamentare dem.

«Il sistema universitario italiano deve essere fondato su autonomia, libertà di ricerca e pluralismo. Chi governa non può permettersi di evocare, nemmeno per errore o per dileggio, modelli che negano questi valori e i principi democratici del nostro Paese, sanciti dalla Costituzione», conclude il Senatore Meloni, membro della Commissione Affari Costituzionali e Questore di Palazzo Madama.

