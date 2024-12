2024: un anno positivo per l’attività chirurgica a Bosa e Ghilarza

ORISTANO, 18 DICEMBRE 2024 – Confermati il numero di interventi a Bosa. Un aumento di quasi il 50 per cento a Ghilarza. Bilancio di fine anno assolutamente positivo per la Struttura Complessa di Week Surgery, diretta dal dottor Silvio Tanda, attiva negli ospedali “Mastino” di Bosa e “Delogu” di Ghilarza.A BOSA 342 interventi nel 2023, 341 nel 2024. “Numeri che a Bosa si mantengono sullo stesso standard del 2023”, ha esordito Dottor Tanda, “un risultato non scontato, visto che i nostri chirurgi nell’ultimo anno sono stati impegnati su due fronti, garantendo anche la prosecuzione del funzionamento del pronto soccorso ed offrendo un servizio importante all’intero territorio del Marghine e della Planargia”. Ed ancora: “L’attività chirurgica è ripartita bene, anche per volere della direzione generale della Asl 5 di Oristano. Stiamo anche introducendo nuove tecnologie, come la “laser emoroido-pessi”, ovvero l’intervento per le emorroidi con l’ausilio del laser. Gli interventi più frequenti sono le ernie inguinali, ma abbiamo affrontato anche interventi per ernie alla parete addominale di maggiore importanza”. Tutti interventi effettuati in Day Surgery: “Al momento, viste le figure professionali a nostra disposizione, siamo in grado di fornire prestazioni solo in Day Surgery, ovvero chirurgia diurna: i pazienti accedono alle 8 del mattino e vanno via alle ore 20. Speriamo presto di poter riprendere anche l’attiività della Week Surgery, che si svolge dal lunedì al venerdì con interventi anche di chirurgia generale”.A GHILARZA Prestazioni in Day Surgery offerte anche nell’ospedale Delogu, “dove sono ripresi anche gli interventi per le vene varicose degli arti inferiori attraverso una tecnica mini invasiva e un generatore laser di ultima generazione, attività che si era interrotta con l’emergenza Covid”, ha precisato sempre il dottor Tanda. Lo ha seguito il dottor Marco Mocci, dirigente medico e chirurgo a Ghilarza: “Nel 2023 abbiamo eseguito 453 interventi, 103 in regime di Day Surgery e 350 in regime ambulatoriale. Nel 2024, ai primi di dicembre, 545 interventi totali, di cui 145 in Day Surgery e 400 ambulatoriali con un aumento di quasi il 48 per cento. La nostra equipe sta lavorando bene e garantendo un importante servizio al territorio”.LA ASL “Numeri che premiano gli sforzi di questa direzione generale, che da inizio 2022 ha lavorato per il rilancio dell’attività chirurgia nei due ospedali di Bosa e Ghilarza”, ha sottolineato il direttore generale, il dottor Angelo Maria Serusi, “il nostro impegno giornaliero non dimentica neanche le realtà più periferiche e le esigenze dei pazienti di quei territori”.