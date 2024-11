My Lady Jane

My Lady Jane è una serie tv britannica ispirata alla vita piuttosto esilarante e bizzarra di Lady Jane Grey. La serie è disponibile su Amazon prime, anche se momentaneamente sembrerebbe cancellata.

La storia di Lady Jane non è una figura totalmente inventata. Infatti è stata regina d’Inghilterra e d’Irlanda per un periodo brevissimo durante il 1553. La serie è ambientata durante l’epoca dei Tudor e mette in risalto il potere, i problemi di corte e tutte le battaglie per la successione al trono.

Il personaggio Lady Jane Grey negli episodi della serie tv viene descritta come una donna giovanissima, ma soprattutto intelligente e desiderosa di acculturarsi il più possibile, anche di nascosto. Emily Bader riveste i panni di Lady Jane Grey con una performance impeccabile, il ruolo le dona e lei sembra essere a suo agio nel set.

Lady Jane si sposerà con Guildford, ma poco dopo farà un incredibile scoperta. Scoprirà un suo grande segreto e capirà il vero motivo che ha portato Guildford a sceglierla come sua futura moglie. La sua intelligenza sarà il motivo principale, non la sua bellezza, ma sotto c’è ben altro.

Dopo pochissimi giorni dal matrimonio, Lady Jane riceverà una notizia che cambierà la sua vita. Il suo amato cugino, nonché il Re è deceduto. Per fortuna il Re aveva redato il testamento dove sanciva esplicitamente il suo erede al trono.

Il suo erede era proprio, inaspettatamente, Lady Jane Grey, che tanto voleva, fino a quel momento rimane una figura anonima.

Dovette tornare velocemente dalla sua “luna di miele” per recarsi a palazzo. Costretta a salire al trono, appariva momentaneamente disorientata. La serie approfondisce la sua vita, le sfide che ha affrontato e le pressioni esercitate dalla sua ambigua famiglia e su di lei stessa. Si tratta di una narrazione che non solo racconta gli eventi storici, ma cerca anche di dare voce alla figura femminile dell’epoca e alle poche scelte delle donne, mostrando le loro aspirazioni seppur nascoste e le loro lotte in un mondo dominato da soli uomini.

La serie si contraddistingue dalle tante altre di Amazon Prime, per la sua attenzione ai dettagli storici, la qualità impressionante del video e delle riprese, dell’attenzione a riprodurre i costumi dell’epoca, che vanno a ricreare una suggestiva atmosfera di quel periodo. La storia di Lady Jane Grey è coinvolgente anche per chi non è amante del genere.

Simona Baccoli