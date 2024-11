La Polizia Di Stato Da’ Esecuzione A Due Misure Cautelar

La Polizia Di Stato Da’ Esecuzione A Due Misure Cautelari

La Polizia Di Stato Da’ Esecuzione A Due Misure Cautelari, Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nella mattinata di ieri personale della Squadra Mobile, ha dato esecuzione a due misure cautelari, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, nei confronti di un uomo ed una donna, residenti ad Olbia, per reati di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, commessi in questo capoluogo, quando, in concorso tra loro, a bordo di un ciclomotore, rubato nella stessa giornata, hanno perpetrato tre scippi in sequenza ai danni di altrettante donne.

Gli uomini della Sezione Reati contro il Patrimonio, a seguito di attività svolta nelle ore immediatamente successive agli eventi delittuosi, hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria la coppia che, in base ai gravi indizi di colpevolezza ha emesso le misure cautelari.

Si precisa che gli stessi, tempo addietro, erano stati colpiti da un provvedimento di foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Sassari e notificato da personale della Divisione Anticrimine, che vietava agli stessi di fare ritorno senza preventiva autorizzazione nel territorio del Comune di Sassari ed hinterland, per anni tre.