Diabetologia Territoriale: in servizio tre nuovi specialisti per Sassari



Tre nuovi diabetologi dal primo dicembre al servizio di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dei Distretti della Asl di Sassari





Sassari, 29 novembre 2024 – La Asl di Sassari comunica alla popolazione,

che in seguito al concorso regionale bandito da Ares Sardegna, nelle

Strutture Semplici di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dei

Distretti della Asl di Sassari, nei prossimi giorni prenderanno servizio

tre nuovi Diabetologi, andando a rinforzare l’organico del servizio

territoriale.



Nell’intento di venire incontro alle esigenze dei pazienti, l’Azienda,

oltre alla regolare attività di specialistica ambulatoriale inserita a

Cup e aperta a tutta la popolazione, ha aperto delle agende dedicate a

quei pazienti “stabili”, già in carico presso le Strutture Semplici di

Diabetologia e Malattie del Metabolismo aziendali, in particolare per i

pazienti in carico presso la Struttura del Distretto di Sassari, che

attendevano i nuovi specialisti per poter fare le visite di controllo.



Questi pazienti, dalla prossima settimana, muniti di impegnativa del

medico curante riportante la dicitura “visita di controllo

diabetologico, primo accesso”, dovranno chiamare il Centro unico di

prenotazione regionale (Cup) segnalando di essere pazienti già in carico

presso il Servizio di Diabetologia territoriale del Distretto.



I pazienti che dovessero avere necessità di visite urgenti possono

sempre contattare i Servizi di Diabetologia:



Alghero

Tel. 0799953553 – 552

e-mail [email protected]



Ozieri

Tel. 079779345 – 432

e-mail [email protected]



Sassari

Tel. 0792061603 – 841

e-mail [email protected]