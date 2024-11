Automotive, Guidesi: “Si rischia suicidio economico da libri di storia”

(Adnkronos) – "Bisogna prendere atto della situazione. Chi non la vede o vuole chiudere gli occhi, rischia di essere complice di un suicidio economico che entrerà nei libri di storia". Lo ha detto oggi l'assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, durante la conferenza stampa dell'"Automotive Regions Alliance". "Tre anni fa – ha sottolineato Guidesi – abbiamo detto che vogliamo raggiungere gli obiettivi ambientali e questo sforzo voglio continuare a farlo". "Chiediamo semplicemente di essere lasciati liberi di poterli raggiungere perché, in questo momento, si rischia di non raggiungerli e di vedere scomparire un intero comparto. Siamo Invece se continueremo a investire sulle aziende e le persone raggiungeremo gli obiettivi" ha poi chiosato Guidesi. — [email protected] (Web Info)