Muravera paese cardio-protetto: un defibrillatore verrà installato all’ingresso del Municipio

Il dispositivo verrà donato dall’associazione Farmacia Politica al cui progetto ha aderito il Comune. Sabato 21 settembre alle 16 l’installazione ufficiale.

Muravera, 17 settembre 2024 – Muravera sarà un paese cardio-protetto. Un defibrillatore verrà donato alla cittadinanza muraverese grazie all’associazione Farmacia Politica al cui progetto (“Sardegna Isola Cardio-Protetta”) ha aderito il Comune di Muravera. L’obiettivo è quello di investire in una miglior cardioprotezione dei paesi sardi favorendo così la defibrillazione precoce. Il progetto è finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Il defibrillatore verrà installato in una teca termoregolata all’ingresso del Municipio di piazza Europa: l’installazione ufficiale è in programma per sabato 21 settembre alle ore 16.

“Un progetto meritorio al quale abbiamo aderito con entusiasmo – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, che da medico è molto sensibile alla tematica – Purtroppo spesso gli arresti cardiaci avvengono senza che sia disponibile un defibrillatore nelle vicinanze, uno strumento che, se usato tempestivamente può salvare molte vite”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera comunale con delega alla Sanità, Roberta Laconi: “Vogliamo che il nostro paese sia sicuro – ha evidenziato Laconi – Il defibrillatore garantisce una maggior copertura affinché tutti possano accedervi quando necessario. Ringraziamo Farmacia Politica per aver accolto positivamente la nostra adesione al loro meritorio progetto”.