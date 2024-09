Coinvolgimento dei tecnici sui temi legati all’Industria. La RPT ha incontrato l’assessore regionale Emanuele Cani

Una interlocuzione preliminare che, si auspica, possa essere seguita da un coinvolgimento diretto dei Tecnici sardi rispetto ai principali temi legati all’industria e alla pianificazione del futuro economico dell’isola.

Ieri mattina, nella sede dell’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna, in via XXIX Novembre 1847 a Cagliari, si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna (RPT) Federico Miscali, coordinatore, e Mario Asquer, tesoriere, ed Emanuele Cani, l’assessore all’Industria della Regione Sardegna.

“Ci riteniamo soddisfatti di questa prima apertura al dialogo da parte della nuova Giunta, che fa seguito alle interlocuzioni avute con tutti i candidati Presidente nel corso della passata campagna elettorale – dice Miscali –. Durante l’incontro abbiamo potuto esporre le nostre proposte e abbiamo riscontrato disponibilità al coinvolgimento e all’approfondimento sui temi rilevanti per il futuro tecnico e industriale della Sardegna. Questo è solo un primo passo: auspichiamo che vi siano presto altri incontri, anche con altri assessorati, per garantire che il contributo delle professioni tecniche sia parte integrante delle decisioni che riguardano il territorio e le sue sfide future che attendono la Sardegna“.

Questo primo passo, come accennato, fa seguito alla serie di colloqui avuti dalla RPT durante la campagna elettorale, durante i quali la RPT aveva presentato ai candidati presidente il Piano per la Sardegna, un documento dettagliato che delinea le priorità tecniche per l’isola.

L’incontro di oggi conferma la volontà della RPT di garantire la massima disponibilità a lavorare a stretto contatto con le istituzioni, nella convinzione che la collaborazione tra professionisti tecnici e governo regionale sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile e innovativo della Sardegna.