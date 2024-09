Guardie mediche, le aperture del weekend dal 20 al 22 settembre

Nel fine settimana i punti di continuità assistenziale saranno pienamente operativi in 9 comuni su 11.

Lanusei, 20 settembre 2024 – In Ogliastra 9 comuni su 11, nelle giornate dal 20 al 22 settembre 2024, avranno la copertura completa dei turni delle guardie mediche. Durante questo fine settimana nelle sedi di Baunei, Gairo, Jerzu, Ilbono, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia e Tortolì, il servizio sarà assicurato dalle ore 20.00 di venerdì (20 settembre), sino alle ore 08.00 di sabato 21 settembre e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 08.00 di lunedì 23 settembre.

Le sedi di Bari Sardo e Villagrande Strisaili saranno operative dalle ore 20.00 di venerdì 20 settembre, sino alle ore 08.00 sabato 21 settembre e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno, sino alle ore 08.00 di domenica 22 settembre. Il servizio sarà di nuovo attivo dalle ore 20.00 di domenica, sino alle ore 08.00 di lunedì 23 settembre.

Si ricorda che la Asl Ogliastra ha attivato due sedi per l’assistenza sanitaria estiva ai turisti che saranno operative per tutto settembre. A Bari Sardo il punto di guardia medica turistica è aperto in località Torre di Barì, dove dal lunedì al venerdì ci sarà un medico in servizio, con orario 9.00-13.00 e 15.00-18.00

(Tel. 0782 29078).

A Tortolì, invece, l’azienda socio-sanitaria ogliastrina ha attivato un ambulatorio in via Monsignor Virgilio 66 (Tel. 0782 62 46 73) per i turisti che soggiornano nell’ambito territoriale del capoluogo ogliastrino (che comprende anche i comuni di Girasole, Lotzorai e Baunei). Verranno erogate le prestazioni normalmente assicurate nelle rispettive sedi di residenza dal medico di medicina generale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 8.00-20.00, grazie al lavoro di due medici ed un infermiere professionale.