Francesco Trento e Giaime Maccioni a Sassari

La Libreria Azuni presenta una doppia presentazione nella stessa serata.

Giovedì 19 dalle h.18.00, presso la terrazza del Padiglione Tavolara (ingresso da Via Eugenio Tavolara, capolinea autobus)

L’occasione è offerta dall’uscita di L’arte di scrivere male (per poi scrivere meglio) di Francesco Trento (Tlon edizioni), manuale di scrittura che parla poco di scrittura e che ci insegna a liberarci dalla mistica del talento, invitandoci ad allenare quindici qualità che sono state spesso determinanti nel costruire le carriere di scrittori e scrittrici di successo.

Francesco Trento è l’ideatore e animatore principale della scuola di scrittura solidale, che ha fra i principali collaboratori, autore invece di(Manni Editore), la sua prima antologia di racconti i cui protagonisti – per quanti sforzi facciano – non riescono a sovvertire l’ordine delle cose: l’unica possibilità è provare ad accettare un senso cosmico di perdita o, addirittura, amarlo.

Francesco Trento

Francesco Trento ha pubblicato saggi e romanzi con alcune delle maggiori case editrici italiane, ed è autore di vari film tra cui 20 sigarette e Crazy for football. Ha fondato la scuola di scrittura solidale Come si scrive una grande storia, che con le lezioni gratuite di più di duecento autori e autrici da tutto il mondo ha generato donazioni per più di 175.000 euro. Anche i diritti d’autore di questo libro saranno interamente devoluti in beneficenza.