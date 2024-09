Oggi, 12 settembre 2024, sì celebra la Giornata Internazionale Senza Sacchetti di Plastica, un’importante occasione per riflettere sulle nostre abitudini quotidiane e sul loro impatto sull’ ambiente.

Giornata Internazionale senza sacchetti di plastica: Un’occasione per riflettere sulle nostre azioni

I sacchetti di plastica usa e getta sono leggeri, pratici e comodi. Li usiamo quotidianamente per trasportare oggetti di vario genere, dal cibo ai rifiuti. Tuttavia, il loro uso contribuisce in modo significativo all’inquinamento ambientale. Possiamo vederli ovunque: nelle strade, in spiaggia, in città.

Ogni anno, infatti, miliardi di sacchetti finiscono nei nostri oceani causando gravi danni alla fauna selvatica e agli ecosistemi.

La Giornata Internazionale Senza Sacchetti di Plastica è stata istituita nel 2009 dalla Marine Conservation Society, un’associazione che si occupa della conservazione marina e che lavora per risolvere la crisi climatica, proteggere la fauna marina e ripulire gli oceani.

L’Impatto Ambientale dei Sacchetti di Plastica

Secondo un rapporto del 2016 del World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation e McKinsey & Company, intitolato The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics, ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica si riversano negli oceani, l’equivalente di scaricare il contenuto di un camion della spazzatura nell’oceano ogni minuto. Se non si prenderanno provvedimenti, questa cifra è destinata a raddoppiare entro il 2030 e a quadruplicare entro il 2050.

Si stima che oggi ci siano oltre 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. In uno scenario di business-as-usual, entro il 2025 ci sarà 1 tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce, e entro il 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesce, in termini di peso.

Alternative sostenibili

Questa giornata ci invita a riflette sulle nostre scelte quotidiane e ci offre l’opportunità di considerare alternative più sostenibili. Ecco alcuni suggerimenti per contribuire a ridurre l’inquinamento da plastica:

sacchetti in tessuto di cotone o tessuto riciclato. Sono più durature e si possono utilizzare per fare la spesa;

di cotone o tessuto riciclato. Sono più durature e si possono utilizzare per fare la spesa; sacchetti di carta meglio se realizzata con carta riciclata. La loro produzione ha un impatto sull’ambiente ma è meno dannosa dei sacchetti di plastica;

meglio se realizzata con carta riciclata. La loro produzione ha un impatto sull’ambiente ma è meno dannosa dei sacchetti di plastica; sacchetti in rete per frutta e la verdura si possono lavare e utilizzare più volte;

si possono lavare e utilizzare più volte; attenzione all’imballaggio dei prodotti, acquista prodotti con contenitori di vetro, metallo o di carta per contribuire al cambiamento e alla dipendenza da plastica;

Ogni piccola azione conta e può fare la differenza. Adotta alternative sostenibili e incoraggia anche gli altri a farlo. E tu, come contribuisci a salvare il pianeta?

Giulia Mascia