Allegati- Veliamoci, Cappellu convocata in nazionale. Sarà un autunno di grandi regate per tutti gli equipaggi

Gli equipaggi di Veliamoci, la scuola Vela FIV di Torregrande, sono pronti a grandi nuove avventure.

Tra tutte spicca la convocazione nella nazionale parasailing dell’atleta Alessandra Cappellu (15 anni), che in Olanda parteciperà all’Hansa European Championship organizzato dal Royal Yacht Club Sneek, in programma dal 14 al 21 settembre.

“La convocazione in azzurro per Alessandra Cappellu è una notizia importante perché si trova all’inizio della sua carriera in singolo”, commenta entusiasta la presidente Maria Cristina Atzori.

Si tratta di un importante e lusinghiero risultato per la giovanissima atleta oristanese, che nel suo palmares vanta numerosi ori in doppio. Ma in Olanda sono pronti a partire anche la presidente del circolo velico Maria Cristina Atzori che regaterà in doppio insieme a Lucia Garau proprio a bordo dell’imbarcazione Hansa. Con loro ci saranno anche il direttore sportivo Paolo Marchesi e la consigliera Carla Atzori.

Questo impegno viene preceduto da giornate di allenamenti molto intensi nelle acque del Golfo di Oristano a cui si sono alternate giornate come quella che si è svolta domenica 8 settembre durante la quale Veliamoci ha aperto le porte al meeting zonale delle scuole vela. L’evento è stato promosso dalla FIV Terza zona, ha potuto contare sulla partecipazione di 55 ragazzi iscritti provenienti da tutte le scuole vela della Sardegna, accompagnati da 17 aiuto istruttori impegnati per il monte ore.

Torregrande è stata la meta degli atleti tesserati al Windsurfing Club Cagliari, al Circolo del Mare di Fertilia, alla Lega Navale Italiana Cagliari, allo Yacht Club Cagliari, allo Yacht Club Alghero, al Circolo Velico Porto d’Agumu, alla Lega Navale Italiana Sulcis e al Circolo Nautico Arbatax. I giovanissimi velisti si sono cimentati in diverse discipline: l’Hansa 303, l’O’pen Skiff, il Laser Bahia, l’RS Aero e diversi windsurf. La giornata ha racchiuso i veri valori dello sport: insegnamento, amicizia, disciplina, bellezza ma anche meraviglia, è ciò che si è provato quando una famiglia di delfini ha voluto partecipare a rendere ancora più strepitosa ed emozionante la giornata dei bambini e delle bambine.

Intanto all’orizzonte c’è un nuovo importante appuntamento: è il Campionato Italiano Classi Olimpiche che si svolgerà a Cagliari dal 25 al 29 settembre. Nel capoluogo sardo, che ospiterà i migliori tra i velisti e le veliste d’Italia impegnati in numerose discipline che ogni quattro anni rendono più ricchi i Giochi Olimpici.

A rappresentare Veliamoci nella Classe Hansa 303, ci sarà tutta la squadra parasailing capitanata dalle campionesse italiane in carica Valentina Diana e Francesca Ramazzotti, campionesse del C.I.C.O. 2023, proprio a Cagliari questo equipaggio cercherà di difendere il titolo.

Di recente l’asd Veliamoci ha ricevuto un furgone adatto per le attrezzature del settore parasailing da parte del Comune di Oristano che lo ha ceduto in concessione per i prossimi quattro anni.

L’estate di Veliamoci è stata caratterizzata da numerose trasferte in Sardegna e nel resto d’Italia ad importanti regate della Classe RS Aero e della Classe O’Pen Skiff. Il giovanissimo timoniere Andrea Carboni ha partecipato al Campionato del Mondo O’Pen Skiff di Arco a luglio, dove si è imposto tra i primi venti nella classifica mondiale, attualmente è quinto nella ranking nazionale.

Di recente si è svolta una nuova assemblea elettiva durante la quale è stato confermato il rinnovo del Consiglio Direttivo che resterà attivo e operativo per i prossimi quattro anni. L’assemblea ha confermato la Presidente e il Consiglio Direttivo uscente formato da Maria Cristina Atzori, Sandro Spiga, Carla Atzori, Noemi Jacob, Paolo Marchesi. Sono stati eletti anche il revisore unico Pierluigi Mameli ed i probiviri Mauro Bernacchia, Giuseppe Siragusa, Maria Michela Deriu. Veliamoci ha una nuova figura istituzionale per la tutela del rispetto del Codice Etico dell’associazione, un ruolo ricoperto da Gabriele Schintu.