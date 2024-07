Successo del Windsurfing Club Cagliari alla III tappa di Coppa Italia Techno293; 13 atleti WCC sul podio

Sono rientrati in Sardegna con ben 13 medaglie, gli atleti del Windsurfing Club Cagliari impegnati nella III tappa della Coppa Italia Techno293 dal 28 al 30 giugno, all’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, Ravenna. Con 206 atleti, di cui 29 del Club cagliaritano, l’appuntamento ha rappresentano un importante campo di prova in vista del mondiale che inizierà tra tre settimane in Ungheria, sul lago Balaton. La squadra del WCC si è distinta sui due campi di regata per la performance in mare e la capacità di adattarsi alle difficili condizioni di corrente, soprattutto sulla linea di partenza e sulle laylines.