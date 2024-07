La Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e la Polizia di Stato insieme per proteggere le imprese dai crimini informatici.

Il prossimo 2 luglio, a Cagliari, alle 11, nella sede della CCIAA (Largo Carlo Felice 72) sarà firmato un protocollo d’intesa alla presenza del Questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, e del presidente dell’ente camerale, Maurizio de Pascale tra la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale “Sardegna”.

A siglare l’accordo di collaborazione saranno il Dirigente del C.O.S.C. “Sardegna” Francesco Greco, e il segretario generale della CCIAA, Cristiano Erriu. Tra i punti oggetto dell’accordo, è prevista la condivisione e l’analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture critiche informatiche della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti in danno della regolarità dei servizi di comunicazione.

In occasione della sottoscrizione, il 2 luglio, si terrà un incontro sul tema della sicurezza informatica, rivolto alle imprese del territorio

Cagliari, 1° luglio 2024