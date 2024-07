Copa America: equilibrio tra USA e Uruguay. Panama facile sulla Bolivia

Proseguono i gironi di Copa America negli Stati Uniti. Nella notte sono arrivati altri verdetti come l’eliminazione del Messico. Le prossime Nazionali a scendere in campo saranno le quattro del gruppo C: alle ore 3.00 italiane di questa notte si sfideranno Bolovia-Panama e USA-Uruguay.

La Celeste conduce il raggruppamento con 6 punti, inseguono USA e Panama con 3 e chiude la Bolivia con 0 punti in due partite.

Nel match decisivo tra USA e Uruguay regna l’equilibrio: l’1 di Team USA è bancato a 2.45, a 3.20 l’X, con la vittoria uruguaiana quotata a 3.00.

In contemporanea scenderanno in campo Bolivia e Panama. Questi ultimi sono nettamente favoriti nelle quote dei bookmakers: il 2 è infatti bancato a 1.63, con la vittoria della Bolivia salita fino a 5.50 nelle ultime ore. Il pareggio è invece quotato a 3.90. ep/AGIMEG