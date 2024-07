Conferenza socio-sanitaria, la Direzione Aziendale apre agli incontri periodici con i sindaci

Olbia, 5 luglio 2024 – «Dopo averli formulati già di persona, facciamo pubblicamente i migliori auguri al nuovo Presidente Gianni Addis e al Vicepresidente Francesco Lai, proclamati ieri all’unanimità dai sindaci presenti all’assemblea della Conferenza Territoriale sanitaria e socio-sanitaria. Un ringraziamento va anche all’ex Presidente Roberto Ragnedda per il lavoro svolto in questi anni e per il confronto sempre leale che ha caratterizzato il suo mandato». Così la Direzione Generale dopo la nomina del Sindaco di Tempio Pausania ufficializzata ieri al Museo Archeologico di Olbia.

«Al Sindaco Addis, al Sindaco Lai e a tutti gli altri primi cittadini abbiamo ribadito la volontà di confrontarci da subito sui temi e sulle priorità anche al di fuori dell’assemblea – aggiunge il Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – programmando incontri periodici già a partire dalla prossima settimana. Crediamo che sia una modalità utile per concentrarci sui problemi dei singoli territori, per elaborare insieme proposte e progettualità che possano essere utili alla popolazione in questa fase storica resa estremamente difficile dalla carenza di Medici e Infermieri. Il dialogo è fondamentale – conclude il Direttore Generale – e da parte nostra c’è la più ampia apertura».