Anci Sardegna in Senato, M.Meloni (PD): «Impegno comune tra le istituzioni per difendere gli interessi dell’isola»

Un impegno comune tra istituzioni per rappresentare e difendere gli interessi della Sardegna in Parlamento. Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, nella Sala Barberia al Senato, il senatore del PD Marco Meloni ha incontrato una rappresentanza del Comitato esecutivo di Anci Sardegna, guidata dalla presidente Daniela Falconi, a Roma per partecipare al convegno Anci “Missione Italia” sul tema dell’attuazione del PNRR nei Comuni.

Tra i temi dell’incontro i rischi dell’Autonomia differenziata, le potenzialità dell’insularità, il dimensionamento scolastico, l’organizzazione della sanità, l’emergenza idrica, l’ordine pubblico alla luce degli atti intimidatori ai danni degli amministratori locali, la continuità territoriale, l’istituzione della circoscrizione Sardegna alle elezioni del Parlamento europeo e le necessità di evitare che i tagli lineari voluti dal governo riducano i servizi per i cittadini

Insieme al Senatore Meloni, all’incontro hanno partecipato il senatore PD Daniele Manca, componente della Commissione Bilancio, e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, delegato Anci nella Commissione unificata Stato-Regioni-Città.

«Ho proposto che tutte le forze politiche parlamentari siano unite nel rappresentare, insieme gli amministratori e alla Regione, le questioni fondamentali per la Sardegna nel rapporto con lo Stato e nell’attività parlamentare. Ci ritroveremo presto in Sardegna, al lavoro per difendere insieme gli interessi della nostra Isola» ha affermato il senatore Meloni.