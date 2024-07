A Valledoria la seconda edizione della Festa del Folklore

È in programma a Valledoria sabato 6 e domenica 7 luglio la seconda edizione della Festa del folklore “Incanto di maschere e balli tradizionali”. L’evento potrà contare sulla presenza di gruppi di cavalieri da tutta la Sardegna e sull’esibizione di più di 200 figuranti in costume tradizionale per festeggiare il 25º anniversario del gruppo folk Ampuriesu.