Venerdì 21 giugno al Nuraghe Palmavera (Alghero) “Il Miracolodel Narratore”, reading-concerto con Massimo Russino, Marcello Perghin e Salvatore Maltana

Alghero (Ss) dall’associazione culturale venerdì (21 giugno) torna per una sera in uno dei luoghi che ne hanno caratterizzato le precedenti stagioni: al alle 21.30 “Il Miracolo del Narratore” (biglietto a 10 euro più prevendita), un reading-concerto liberamente tratto da “Le città invisibili” di Italo Calvino; protagonisti tre nomi di primo piano nel panorama jazzistico isolano: il chitarrista Marcello Peghin, il contrabbassista Salvatore Maltana e il batterista Massimo Russino, per l’occasione nel ruolo di voce narrante e curatore dell’adattamento e della regia. Proseguono gli appuntamenti della settima edizione di JazzAlguer , la rassegna organizzata ad(Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events , che questotorna per una sera in uno dei luoghi che ne hanno caratterizzato le precedenti stagioni: al Nuraghe Palmavera (a tredici chilometri di distanza da Alghero), tra i siti più importanti e significativi della civiltà megalitica sarda, andrà in scena(biglietto a 10 euro più prevendita), un reading-concerto liberamente tratto dadi; protagonisti tre nomi di primo piano nel panorama jazzistico isolano: il chitarrista, il contrabbassistae il batterista, per l’occasione nel ruolo die curatore dell’e della

“Il Miracolo del Narratore” ha debuttato l’anno scorso nel complesso nuragico di Barumini, nel centenario della nascita di Calvino, come parte del progetto “Città (in)visibili“, promosso da I-Jazz (l’associazione nazionale che riunisce più di ottanta realtà di tutto il Paese operanti in ambito jazzistico): un progetto originale di connubio tra la musica jazz e alcuni dei luoghi di maggior prestigio artistico, storico e paesaggistico in Italia.

Prossimo concerto nel cartellone di JazzAlguer sabato 29 giugno: la rassegna ritroverà uno dei suoi consueti spazi, quello di Lo Quarter, nel cuore di Alghero, per accogliere (alle 21.30) la cantante statunitense Morgan James, accompagnata da Doug Wamble alle chitarre.

· Info e biglietti

L’abbonamento per l’intera rassegna costa 150 euro. Biglietti e abbonamenti in prevendita su Mailticket e Boxoffice Sardegna e al botteghino in occasione dei concerti. Info e prenotazioni al numero 375 873 2735 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per altre notizie e aggiornamenti www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

La settima edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.

Bayou Club-Events • via Kennedy, 71 • 07041 Alghero (Ss)