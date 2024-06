CeDAC / XLII Festival La Notte dei Poeti: al via le prevendite di biglietti e abbonamenti

Viaggio nei labirinti della mente e del cuore con la XLII edizione del Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna nell’area archeologica di Nora a Pula: undici titoli in cartellone dall’8 al 27 luglio fra teatro, musica e danza con la storica kermesse che sposa cultura e natura. Tra i protagonisti Fabrizio Bentivoglio con “Lettura Clandestina” ( sabato 20 luglio alle 20 ) da “La solitudine del satiro” di Ennio Flaiano sulle note del contrabbasso di Ferruccio Spinetti e Anna Foglietta in “Una Guerra” di Michele Santeramo ( giovedì 25 luglio alle 20 ), intenso monologo al femminile su una donna in fuga costretta a prendere una decisione che segnerà la sua vita. La cantante algherese Franca Masu rende omaggio a Amália Rodrigues con “Fado Meu Amor” ( giovedì 18 luglio alle 20 ) con Mário Pacheco (chitarra portoghese) e Carlos Manuel Proença (viola) mentre s’intitola “In concerto con Enzo” il progetto di Paolo Jannacci & Band ( venerdì 26 luglio alle 20 ) per ricordare l’estro e la musica di Enzo Jannacci in una serata tra parole e note.

Tra mito e contemporaneità con le “Metamorfosi” dal poema di Ovidio ( domenica 21 luglio alle 20 ), con Nina Pons e i Munedaiko per la regia di Andrea Baracco, tra l’origine del mondo, l’amore violento di Apollo per Dafne e il folle volo di Fetonte e “Medea / fragments” da Euripide e Seneca, Franz Grillparzer e Heiner Müller ( sabato 27 luglio alle 20 ) nella mise en scène di Mattia Sebastian Giorgetti con Benedetta Laurà, Elisa Bruschi e Anna Germani per una avvincente e dolorosa storia d’amore e guerra.

Il sipario si apre – venerdì 12 luglio alle 21.30 – su “La morte ovvero il pranzo della domenica”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Mariano Dammacco (Premio Ubu 2020-2021 per “Spezzato è il cuore della bellezza”) con Serena Balivo, sul tema delicato e complesso della fine e dell’addio ai propri cari, mentre sabato 13 luglio alle 21.30 “Sig.ra Rossetta” de Is Mascareddas (Premio Ubu 2023 “per il quarantennale percorso di ricerca sul teatro di figura”), con Donatella Pau, anche autrice insieme con Anna Fascendini (sua la regia), descrive la solitudine della vecchiaia in chiave poetica e quasi fiabesca.

Un’elegia per il Mediterraneo con “The Last Lamentation” di Valentina Medda ( venerdì 19 luglio alle 19.45 ), con un ensemble tutto al femminile, per non dimenticare il dramma dei profughi e dei migranti e un duplice appuntamento ( mercoledì 24 luglio a partire dalle 19.45 ) con “Swan”, una creazione del coreografo Gaetano Palermo ispirata a “La morte del cigno” di Michel Fokine e interpretata da Rita Di Leo in cui una giovane donna che si allena sui pattini incarna la tragica banalità della vita e “In-Corpo-Reo.4” di e con l’attrice, autrice e regista pulese Rossella Dassu, per un’indagine sui confini del corpo e le sue mutazioni, tra note autobiografiche, studi antropologici e divagazioni filosofiche sulla civiltà dell’apparire.

Il XLII Festival “La Notte dei Poeti” nella splendida cornice dell’antica città fenicio-punica e poi romana, tra le rovine incastonate in un suggestivo paesaggio marino punteggiato dalla macchia mediterranea, offre un ricco carnet di appuntamenti – compresi i due laboratori “Mettiamoci all’Opera” a cura di Marco Nateri e Luigia Frattaroli per i più piccoli e “Il corpo delle parole” condotto da Mariano Dammacco e Serena Balivo per attori e allievi – fra spettacoli e concerti, recitals e performances site-specific nel fulgore del tramonto e alla luce argentea della luna. Un cartellone pensato per regalare emozioni e affascinare e incuriosire gli amanti della prosa e della poesia e gli appassionati di musica portoghese, jazz e canzoni d’autore, con incursioni nella danza contemporanea, per un’estate nel segno dell’arte e della bellezza.

Al via le prevendite per il XLII Festival “La Notte dei Poeti”: biglietti e abbonamenti si possono acquistare presso la Biglietteria del Teatro Massimo in via E. De Magistris n.12 a Cagliari, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20 (cell. 3454894565 – e-mail: [email protected]); al BoxOffice-Sardegna in viale Regina Margherita n. 43 a Cagliari (tel. 070/657428) e all’InfoPoint in piazza del Comune a Pula. I biglietti per i singoli eventi sono disponibili anche online su www.vivaticket.it .

Il XLII Festival “La Notte dei Poeti” è organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Pula, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, e con il contributo della Fondazione di Sardegna e il prezioso apporto di Sardinia Ferries, che ospita artisti e compagnie sulle sue navi.

INFO & PREZZI

Abbonamento per tutti gli spettacoli

135 euro

Abbonamento per 9 spettacoli – 18>27 luglio – zona archeologica di Nora

110 euro

Biglietti:

“La morte ovvero il pranzo della domenica” – 12 luglio ore 21.30

“Sig.ra Rossetta” – 13 luglio ore 21.30

intero 15 euro – ridotto residenti Pula 10 euro

Franca Masu – “Fado, Meu Amor” – 18 luglio ore 20

“Lettura Clandestina” – con Fabrizio Bentivoglio – 20 luglio ore 20

“Metamorfosi” da Ovidio – 21 luglio ore 20

“Una Guerra” – con Anna Foglietta – 25 luglio ore 20

Paolo Jannacci & Band – “In concerto con Enzo” – 26 luglio ore 20

“Medea / fragments” 27 luglio ore 20

intero 20 euro – ridotto residenti Pula 12 euro

“The Last Lamentation” di Valentina Medda – 19 luglio ore 19.45 (performance itinerante)

intero 15 euro – ridotto residenti Pula 10 euro

“Swan” di Gaetano Palermo (danza urbana) – 24 luglio ore 19.45

“In-Corpo-Reo.4″ di e con Rossella Dassu – a seguire – 24 luglio ore 20.15

intero 15 euro – ridotto residenti Pula 10 euro (biglietto cumulativo per i due spettacoli)

LABORATORI

“Mettiamoci all’Opera” – a cura di Marco Nateri e Luigia Frattaroli – 8>14 luglio – età 5-11 anni

costo partecipazione 20 euro (per fratelli e sorelle – € 15 a bambino)

“Il corpo delle parole” condotto da Mariano Dammacco e Serena Balivo 9>11 luglio

per attori e allievi – partecipazione gratuita (su prenotazione)

www.lanottedeipoeti.it – www.cedacsardegna.it

www.comune.pula.ca.it