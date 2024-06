Ue, Tajani “Giorgetti commissario farebbe bene, ma prematuro parlarne”

TORINO (ITALPRESS) – “Giorgetti farebbe benissimo, bisogna vedere se lui lo vuole fare, e pare di no. È ancora presto, ci sono tanti nomi e non ne abbiamo ancora parlato. Giorgetti per quanto mi riguarda è un eccellente ministro e farebbe benissimo il commissario europeo”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a margine di un evento a Torino, in merito alla possibile indicazione da parte dell’Italia di Giancarlo Giorgetti quale commissario europeo. “Come Governo non ne abbiamo parlato, non siamo neanche entrati nelle cose – prosegue -. Il giudizio personale è positivo, ma non so neanche se il Governo deciderà in questa direzione”.

