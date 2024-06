Pittella “Serve un piano industriale europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi di Azione vorremmo un’Europa più politica e non solo monetaria: per fare questo, ci sono alcuni interventi prioritari da realizzare. Eliminare il diritto di veto, attivare una politica sanitaria e di welfare comune. E per rilanciare il Sud e farne un hub culturale e logistico rispetto al Mediterraneo, serve un piano industriale europeo”. Lo ha detto Marcello Pittella, già presidente della Regione Basilicata e candidato per la lista Azione nella circoscrizione Sud, intervenuto a The Watcher Poll, format di The Watcher Post.

