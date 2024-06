Programmazione cinema Carlo Felice

I cinema sono in crisi? Stiamo attraversando il peggior trimestre da quindici anni per numero di presenze in sala? Le piattaforme di streaming sono un competitor implacabili che hanno rivoluzionato il modo di fruire i film?

E noi quadruplichiamo la nostra offerta con blockbuster di qualità, documentari, film in costume e piccole e coraggiose produzioni indipendenti: perché il cinema è un’altra cosa, e perché il cuore del Meilogu batte a 24 fotogrammi al secondo.

➡️ Vi ricordiamo che i biglietti del cinema Carlo Felice possono essere acquistati anche con 18app e Carta del Docente esclusivamente sulla piattaforma Liveticket. Per info, prenotazioni si prega di chiamare al numero 079847354.

Il nostro cartellone per il mese di giugno:

L’amore e la gloria. La giovane Deledda (105′)

Regia di Maria Grazia Perria

Sabato 8 e domenica 9 giugno alle ore 20:30

Metamorfosi dell’essere (105′)

Regia di Mirko Zaru

Mercoledì 12 giugno alle ore 20:30

Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer (73′)