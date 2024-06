Marco Tedde incontra gli abitanti del quartiere Pivarada

Questa mattina, Marco Tedde, candidato sindaco della coalizione di centro destra, liberale, civica e sardista, ha incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere della Pivarada. La zona, situata in una posizione strategica della città, negli ultimi anni è stata oggetto di un grande sviluppo, generando nuove esigenze tra i residenti.

Durante l’incontro, i cittadini hanno espresso la necessità di maggiori attenzioni da parte dell’amministrazione comunale, ponendo l’accento sulla creazione di un’area verde. “Un parco può diventare un punto di aggregazione fondamentale,” ha dichiarato un portavoce del comitato. “Sarà utile sia per il gioco dei bambini sia come luogo di ritrovo per gli anziani.”

Oltre a questo, i residenti hanno manifestato il loro malcontento per il problema del decoro urbano, una brutta eredità lasciata dall’amministrazione uscente. Particolarmente criticata la gestione dei cumuli di posidonia a San Giovanni, che generano odori sgradevoli e compromettono la vivibilità della zona.

Tedde, che nel quartiere della Pivarada ci è nato e cresciuto, ha ascoltato con attenzione le istanze dei cittadini. L’impegno è quello di prendere provvedimenti concreti per migliorare la qualità della vita nel quartiere, a partire dalla creazione di spazi verdi e dalla risoluzione delle problematiche legate al decoro urbano.

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative di ascolto attivo promosse da Marco Tedde, evidenziando la sua volontà di costruire un dialogo diretto con i cittadini e di affrontare le questioni locali con tempestività ed efficacia.