Padre Giuseppe Bertelli, domani ad Oristano verrà ricordato con una messa

Domani mercoledì 12 giugno, alle ore 10 nella chiesa dei Cappuccini in viale San Martino, in simultanea con Grosseto, si celebrerà la Santa Messa in memoria di padre Giuseppe Bertelli da Iglesias.

Ad Oristano era molto conosciuto, dove per anni era stato cappellano dell’Ospedale San Martino e in modo instancabile, vi svolse il delicato ruolo di assistente religioso. Qui con una fitta rete di relazioni e in un forte rapporto di collaborazione tra il personale medico ed infermieristico, i pazienti ed i loro familiari, diede vita anche a Radio Amica Ospedale San Martino, emittente che metteva in rete i malati e la società con notizie dal mondo e musica, in un rapporto di comunicazione e di solidarietà.

Padre Giuseppe, è deceduto a Grosseto, il 12 maggio scorso, alla veneranda età di 96 anni portati alla grande. Viveva da molti anni in Maremma dove, come assistente religioso, presso la Residenza Sanitaria Assistita della ASL, ha prestato cura paterna alle persone fragili che accompagnava con tenerezza nel dolore della malattia e della solitudine, in spirito di collaborazione con gli operatori. Il Covid, con la chiusura della struttura, aveva fermato tutto questo.

Il ministero è continuato con la celebrazione in Cattedrale dove, attingendo dalla cronaca e dall’attualità, twittava brevi omelie definite dai fedeli “perle pregiate”, in quanto ricche e mai banali.

Conosciuto in città e, soprattutto molto amato per una presenza sempre disponibile e gioiosa, ha, nei limiti del possibile, cercato di dare voce a chi non l’aveva, fortemente determinato di fronte alla prepotenza del più forte.