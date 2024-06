Ceas – Giovedì 13 giugno in piazza Eleonora uno stand per la distribuzione della luffa

Giovedì 13 giugno, dalle 9 alle 13, il CEAS Aristanis (Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità) sarà presente con uno stand in piazza Eleonora per coinvolgere la cittadinanza e i giovani in particolare sui temi della sostenibilità ambientale e riduzione dell’uso di plastica.

Gli operatori del CEAS e gli utenti del Centro di aggregazione giovanile Flavio Busonera distribuiranno le piantine di Luffa da coltivare e curare nelle proprie case.

La luffa è una spugna vegetale che non rilascia micro-plastiche nell’ambiente durante l’uso. I semi e i frutti della Luffa sono il risultato del progetto “L’orto della Sostenibilità” che il CEAS promuove da diversi anni presso le aree del centro a Sa Rodia.

“La donazione di un prodotto naturale come la luffa offre una nuova occasione per riflettere sull’importanza della difesa dell’ambiente, compito al quale tutti i cittadini sono chiamati anche attraverso azioni molto semplici come l’utilizzo di prodotti naturali e non inquinanti” sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano, Maria Bonaria Zedda, che ringrazia gli operatori del CEAS per il continuo impegno a difesa dell’ambiente.